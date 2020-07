Pronto a cominciare il campionato in Cina: doveva iniziare a febbraio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Lì dove tutto è iniziato, sta per ripartire anche il calcio. Partire, anzi, dal momento che lo start della Chinese Super League era previsto per il 22 febbraio. Il torneo non è mai cominciato a causa dell’epidemia di coronavirus che è cominciata proprio in Cina. Il via della CSL è fissato per sabato 25 luglio, con le gare che si svolgeranno a porte chiuse in due città: Dalian e Suzhou, con un protocollo rigidissimo, nella zona orientale del paese. Apriranno la competizione i campioni in carica del Guangzhou Evergrande, allenato da Fabio Cannavaro. Sono stati svolti 1.870 test, tra giocatori e staff tecnico dei vari club, e sono risultati tutti negativi. L'articolo Pronto a cominciare il campionato in Cina: doveva ... Leggi su ilnapolista

