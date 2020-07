Pioli resta al Milan fino al 2022, respinto l’assalto di Rangnick. Il Diavolo punta sulla normalità e premia i risultati ottenuti dal tecnico (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Milan continua con Pioli: sì, perché dopo la vittoria a Reggio Emilia col Sassuolo, la quattordicesima su 28 partite con il tecnico emiliano in panchina, la società attraverso l’ amministratore delegato Gazidis ha annunciato il rinnovo fino al 2022. Niente Rangnick dunque: il tecnico del Lipsia è stato a lungo inseguito dal club rossonero, visto come l’uomo giusto per (l’ennesima) ripartenza in grande, ma non se n’è fatto nulla. Anche il tedesco aveva accarezzato l’idea di guidare il Milan, ma si era spinto un po’ oltre chiedendo “pieni poteri”, forse un po’ troppo oltre parlando già da manager in pectore, aspetto che aveva infastidito i vertici rossoneri, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Eurosport_IT : Ralf #Rangnick-#Milan: è finita! ??????? La società ha proposto a Rangnick solo un ruolo da direttore tecnico ma con… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Pioli resta al Milan: rinnovo fino al 2022 ?????? - Gazzetta_it : Comunicato del #Milan: '#Pioli resta, altri 2 anni di contratto' - Noovyis : (Pioli resta al Milan fino al 2022, respinto l’assalto di Rangnick. Il Diavolo punta sulla normalità e premia i ris… - mike71282 : RT @tuttosport: La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #Conte: «Impariamo dalla #Juve!» ?? #Milan: resta #Pioli! ?? #Dea seconda con #M… -