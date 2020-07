Parma-Napoli, la preview: statistiche e almanacchi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alle 19.30 il Napoli scenderà in campo nella trasferta del Tardini contro il Parma. La formazione ducale viene da un periodo infelice. Nel post-lockdown ha raccolto soltanto una vittoria (4-1 a Marassi contro il Genoa), perdendo sei gare e raccogliendo un solo pareggio (2-2 interno col Bologna). Di contro gli azzurri hanno perso solo contro l’Atalanta (0-2) ed hanno racimolato 17 punti su 21 disponibili contro le altre. I migliori marcatori della rispettive formazioni (con undici reti a testa), Cornelius e Milik, non saranno presenti: il primo è infortunato, il secondo squalificato. Nonostante l’assenza dei bomber, la gara si preannuncia ricca di gol: in sette degli ultimi nove scontri diretti al Tardini infatti, entrambe le squadre hanno segnato almeno una ... Leggi su anteprima24

