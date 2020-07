Ostia, affida la figlia di 5 anni ad un amico. E lui ne abusa (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ha spiegato anche che l'uomo si era fermato nel momento in cui aveva sentito il rumore della macchina della donna che stava rientrando a casa., Fonti: Ansa, Roma Today , Leggi su blitzquotidiano

- Avrebbe abusato di una bambina di 5 anni, che i genitori gli avevano affidato per qualche ora: per questo è stato arrestato un 32enne romeno a Ostia, sul litorale romano, con l’accusa di violenza se ...ROMA. Avrebbe abusato di una bambina di 5 anni, che il padre gli aveva affidato per qualche ora. È accaduto a Ostia dove il presunto colpevole è stato arrestato dagli agenti del commissariato locale, ...