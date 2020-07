Orari scuola a settembre in fase di revisione, addio al tempo pieno? (Di mercoledì 22 luglio 2020) È un nodo cruciale quello della gestione della ripresa delle lezioni nei mesi autunnali, e in particolar modo preoccupano gli Orari della scuola a settembre per gli studenti di diverse fasce d'età. Dalle elementari alle superiori, passando per le medie, diverse sono le situazioni da gestire. E l'imperativo è quello di evitare di ricorrere nuovamente alla didattica a distanza. Si stanno quindi studiando le contromisure meno traumatiche per riportare in sicurezza gli alunni tra i banchi di scuola. Una situazione delicata che potrebbe comportare sacrifici importanti, come quelli di alcune ore di scuola. La durata delle lezioni potrebbe quindi essere destinata a ridursi in maniera importante rispetto al passato, in favore di turni scaglionati che permetterebbero quindi di evitare ... Leggi su optimagazine

