Nina Moric compleanno: il dolce gesto di Fabrizio Corona (Di mercoledì 22 luglio 2020) Fabrizio Corona è tornato a far parlare di sé per un inaspettato post pubblicato sul suo profilo nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram. Allo scoccare della mezzanotte che ha segnato l’inizio del 22 luglio, l’ex re dei paparazzi ha registrato un videomessaggio insieme al figlio Carlos Maria per fare gli auguri di compleanno … L'articolo Nina Moric compleanno: il dolce gesto di Fabrizio Corona proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Nata a Zagabria il 22 luglio 1976, Nina Moric compie quest’anno 44 anni. Personaggio chiacchieratissimo, nell’ultimo periodo abbiamo avuto modo di vederla spesso nei salotti televisivi di Live-Non è ...

