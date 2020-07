NBA – La lezione di Steven Adams: “lamentele su Disney World? Siamo in un resort, non in Siria” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nei giorni scorsi, diversi giocatori NBA si sono lamentati dei pochi comfort presenti nel resort di Disney Wolrd. Grandi critiche sono arrivate soprattutto sul cibo preconfezionato, fatto arrivare loro per i primi giorni di ‘clausura’ dopo essere entrati nella bolla. Steven Adams, centro dei Thunder, ha tagliato corto sulla questione dando una lezione a tutti i colleghi: “cerchiamo di essere chiari: questa non è la Siria. Non è così difficile… Viviamo in un resort. Tutti si lamenteranno, ognuno ha le proprie preferenze, niente di troppo serio. Solo un po’ di cibo troppo secco qua e là”.L'articolo NBA – La lezione di Steven Adams: “lamentele su ... Leggi su sportfair

