Migranti, sbarchi e violenze. I poliziotti in rivolta: «Basta, se li tengano le Ong sulle loro navi» (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Ong Alarm Phone nella serata di ieri ha dato notizia di un barcone con 120 persone a bordo al largo della Libia. Intimando all’Europa che “il salvataggio deve essere lanciato immediatamente”. Alla fine è stata la Guardia costiera libica a intercettare i Migranti, fugando il rischio che il nostro Paese dovesse farsi carico anche di questi altri 120 clandestini. Diversi indicatori dicono che ormai in Italia la misura è colma. Si va dallo scontro istituzionale tra sindaco e prefetto di Messina sulla chiusura dell’hotspot, alla rabbia e all’allarme generati tra i cittadini dalle continue fughe di Migranti dalle quarantene, fino a un durissimo sfogo del sindacato di Polizia, Fsp, nel quale si sottolinea il prezzo pagato dalle forze dell’ordine in questo contesto. sbarchi di ... Leggi su secoloditalia

