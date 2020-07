Mentre Conte lotta a Bruxelles la Contessa vince in casa (Di mercoledì 22 luglio 2020) In Europa Giuseppe Conte è uscito restando in piedi e resistendo alle bordate di Marke Rutte. Nessuno però è profeta in patria, e in Italia il premier è finito mezzo ko. Il gancio giusto glielo ha tirato l'ex moglie Valentina Fico che a capo di altre 11 colleghe dell'avvocatura dello Stato ha messo al tappeto in un colpo solo la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell'Economia e i suoi superiori che nel 2019 aveva trascinato tutti davanti al Tar del Lazio chiedendo un cospicuo risarcimento danni. E il tribunale amministrativo ha dato a tutte ragione, con sentenza della prima sezione presieduta da Antonino Savo Amodio, di cui è stato estensore Ivo Correale. Ha vinto dunque la “Contessa”, l'ex moglie da cui Conte si è separato ben prima di arrivare a palazzo Chigi, e ... Leggi su iltempo

ManlioDS : Mentre #Conte torna in #Italia con 209 miliardi per gli italiani, la Guardia di Finanza sequestra documenti in… - NicolaPorro : ?? Mentre la #propaganda celebra l’accordo su #autostrade e il premier #Conte, poco si dice sulla scarsità di… - AnnalisaChirico : Mentre si chiudono i voli dai paesi a rischio contagio, si accolgono i migranti infetti via mare. Il premier Conte… - Wise_and_Lazy : @Noiconsalvini Mentre Conte lavorava giorno e notte, il kapitone: - _marlene1265 : RT @LeoBollino: Salvini e la Meloni si astengono al voto sul Recovery Found mentre il Premier Conte ottiene €209 miliardi di cui quasi la m… -