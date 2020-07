“Le condizionalità del Mes sono inferiori rispetto a quelle del Recovery, dica la verità”, sbotta Renzi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come stabilito, nell’ambito dell’informativa che il premier ha tenuto in Aula per riferire del Recovery, ciascun gruppo politico aveva la possibilità di intervenire attraverso due senatori. Così per Italia Viva, è stato Matteo Renzi a prendere la parola: “La invitiamo a riflettere attentamente sulla questione del Mes: i 37 miliardi del Mes hanno una condizionalità inferiore ai prestiti del Recovery fund, se non si ha il coraggio di dirlo si sta mentendo. I 37 miliardi del Mes arrivano in autunno“. Renzi: “Ad agosto sfidiamo le opposizioni in Aula” Quindi Renzi ha poi affrontato anche il tema relativo alla maggioranza chiedendo al premier: “Presidente, sorprenda il Parlamento e il Paese: anziché una task force ci regali ad ... Leggi su italiasera

StefanoFassina : Riprende l’offensiva del @pdnetwork per il #Mes Non bastano le condizionalità previste per il #RecoveryFund ? Oppur… - mattiafeltri : Recovery Fund: no soldi 'liberi'. Tutte le condizionalità dei 209 miliardi (di G.Colombo) - DantiNicola : Una delle più nette vittorie europee è 'lo stato di diritto' fra le condizionalità di prestiti e fondo perduto del… - 73Orlando73 : RT @StefanoFassina: Riprende l’offensiva del @pdnetwork per il #Mes Non bastano le condizionalità previste per il #RecoveryFund ? Oppure, p… - pietro30199674 : RT @GiorgiaMeloni: Ancora prima del #ConsiglioEuropeo avevamo messo in guardia Conte sulle condizionalità del #RecoveryFund. Il rischio é c… -

