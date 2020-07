Lazio, Inzaghi: “Col Cagliari vogliamo la Champions” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Duecento e sto. E Inzaghi sorride. L’allenatore biancoceleste taglia un traguardo importante, domani, nella gara con il Cagliari, centrerà la panchina numero 200 con la Lazio. Un sorriso forse un po’ amaro per quello che ci si aspettava da questo finale di stagione, ma l’obiettivo di domani sera è chiaro: “vogliamo la Champions”. Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio della gara con il Cagliari: “Domani disputerò la mia duecentesima panchina con la Lazio in quattro anni: è un traguardo importante che mi rende orgoglioso – ha detto l’allenatore biancoceleste a Lazio Style Radio – Domani vogliamo conquistare l’aritmetica ... Leggi su italiasera

Conferenza prepartita per l’allenatore rossoblù Walter Zenga. Domani sera il Cagliari sfiderà la Lazio all’Olimpico di Roma. Queste le parole dell’ex portiere: “Dobbiamo fare molta attenzione alla gar ...O Nesta e Inzaghi?) a rimanere per due o massimo tre anni e far parte ... L'Atalanta non era l'Atalanta di questi ultimi due anni. La Lazio che aveva avuto una flessione e così via... Tanto che El ...