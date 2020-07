L’assist dell’Inter alla Juve, già a Udine può festeggiare lo Scudetto: la situazione (Di giovedì 23 luglio 2020) Nella giornata di ieri avevamo proposto, all’interno di un dettagliato articolo, tutte le combinazioni Scudetto affinché la Juve potesse festeggiare già in questa giornata, la 35ª, la vittoria del titolo. Le ipotesi erano due e prevedevano anticipatamente una mancata vittoria dell’Inter. In caso di tre punti dei nerazzurri, quindi, festa rimandata. In caso di pari o sconfitta, già a Udine (oggi alle ore 19.30) tutto nelle mani dei bianconeri. alla fine, l’assist indiretto dagli uomini di Conte è arrivato. Pari interno scialbo e senza reti contro la Fiorentina, che lascia Lukaku e compagni a quota 73. Da +7, la Juve può andare a +10 a tre giornate dal termine e chiudere qui la questione. Con i tre punti, Ronaldo e compagni ... Leggi su calcioweb.eu

