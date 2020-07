La stoccata di De Luca: “Milano non si ferma, Bergamo non si ferma. E poi si sono fermati a contare i morti” (Di mercoledì 22 luglio 2020) De Luca: “Milano non si ferma. Poi fermi a contare i morti” Il governatore della Campania Vincenzo De Luca torna a fare una nuova dichiarazione polemica. Questa volta si rivolge ai governatori delle regioni del nord Italia e oggi, 22 luglio, durante una visita all’ospedale di Sapri (in provincia di Salerno) ha detto: “Quando noi chiudevamo altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia”. Il governatore ha poi continuato senza freni: “Solo nella provincia ... Leggi su tpi

Ivic94757448 : RT @R_f_a_l_e: De Luca, stoccata a Salvini: 'Quello squinternato da Milano che viene a fare un po' di razzismo...' - R_f_a_l_e : De Luca, stoccata a Salvini: 'Quello squinternato da Milano che viene a fare un po' di razzismo...' - Notiziedi_it : De Luca, stoccata a Salvini: “Quello squinternato da Milano che viene a fare un po’ di razzismo…” - sidewayseye : RT @corrmezzogiorno: #Napoli De Luca contro Salvini: «Lo squinternato viene da Milano a fare il razzista» - Notiziedi_it : De Luca, nuova stoccata a Salvini: «Lo squinternato viene da Milano a fare razzismo da noi» -

Ultime Notizie dalla rete : stoccata Luca De Luca, stoccata a Salvini: "Quello squinternato da Milano che viene a fare un po' di razzismo..." NapoliToday De Luca, stoccata a Salvini: "Quello squinternato da Milano che viene a fare un po' di razzismo..."

"I migliori ospedali in Italia li abbiamo qui in Campania. Sono stati i giornali americani a ricordarci che l'ospedale più efficiente al mondo nella cura del coronavirus è un ospedale di Napoli, l'osp ...

Stoccata di De Luca alla Lombardia: «Milano non si ferma, poi si sono fermati a contare migliaia di morti»

Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia»: le parole di De Luca sono palesemente una stoccata alle politiche adottate dalla regione a guida leghista, certo, però forse ...

"I migliori ospedali in Italia li abbiamo qui in Campania. Sono stati i giornali americani a ricordarci che l'ospedale più efficiente al mondo nella cura del coronavirus è un ospedale di Napoli, l'osp ...Poi si sono fermati a contare migliaia di morti. Migliaia non centinaia»: le parole di De Luca sono palesemente una stoccata alle politiche adottate dalla regione a guida leghista, certo, però forse ...