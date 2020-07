Juric: «A Verona sono felice, anche il prossimo anno lotteremo per la salvezza» (Di giovedì 23 luglio 2020) Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Hellas Verona contro il Torino: le sue parole Ivan Juric ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Hellas Verona contro il Torino. Le sue parole. RINNOVO – «sono stato felice quest’anno, solo questo. sono stato bene, mi sembrava giusto continuare. È un ambiente di lavoro buono, voglio bene ai magazzinieri. Dal punto di vista tecnico resteremo una squadra che lotterà per la salvezza. Le mie perplessità riguardavano il budget sul mercato, ma le emozioni riguardano anche la lotta salvezza, non solo quella per il vertice». MERITATO – «Non ho fatto niente ... Leggi su calcionews24

