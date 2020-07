Io e Te, Luca Barbareschi in lacrime: “Forse sono un malato di mente” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luca Barbareschi è stato oggi ospite di Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco. L’intervista è stata molto intensa per l’attore, che è scoppiato in lacrime e ha ammesso di vivere momenti di difficoltà sentendosi spesso solo a combattere una battaglia a cui nessuno dà la giusta importanza. Luca Barbareschi scoppia in lacrime La prima ripresa del volto di Luca Barbareschi lo ritrae in lacrime. Di fronte alla fortissima commozione dell’attore, Pierluigi Diaco gli ha chiesto: “Perché sei così emozionato?”. Barbareschi ha quindi spiegato: “La vecchiaia! È una cosa terribile! Ma perché guardando questa ... Leggi su thesocialpost

