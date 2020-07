Inps Pin addio, dal 1° ottobre si accede ai servizi solo con lo Spid (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Inps dice addio al PIN: dal 1 ottobre 2020 arriverà lo Spid. Anche l’Istituto di Previdenza si adatta alla nuova identità digitale per consentire l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione. A rendere nota la notizia l’Inps con la Circolare n. 87 del 17 luglio 2020. «Con la presente si comunica lo switch-off del PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid). Si forniscono le istruzioni relative alla fase transitoria, decorrente dal 1° ottobre 2020, propedeutica alla definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto”, si legge nell’oggetto del documento. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

