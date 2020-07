Hafiza, la mamma che ha partorito con il Covid mentre era in coma: il primo abbraccio con la piccola (Di mercoledì 22 luglio 2020) Una storia difficile ma a lieto fine quella di Hafiza e Raisha. Dopo la malattia e la paura, a 40 giorni dalla nascita, Hafiza ha potuto abbracciare la figlia per la prima volta oggi, mercoledì 22 luglio. La donna, originaria del Bangladesh e residente da diversi anni a Palermo, era arrivata da Londra a fine maggio (dove si era recata per lavoro) in avanzato stato di gravidanza e con sintomi tipici del Coronavirus. Era stata così ricoverata nell’unità di terapia intensiva e rianimazione dell’ospedale Cervello di Palermo, dove era risultata positiva. A causa dell’aggravarsi delle sue condizioni, i medici avevano deciso di effettuare un taglio cesareo urgente alla trentesima settimana. La piccola, invece, è stata ricoverata nell’ospedale di Taormina per una lieve anomalia congenita ... Leggi su tpi

LiveSicilia : Il primo abbraccio tra la mamma guarita dal Covid e la sua bimba. -

Ultime Notizie dalla rete : Hafiza mamma Hafiza, la mamma che ha partorito con il Covid mentre era in coma: il primo abbraccio con la piccola Corriere della Sera Hafiza, la mamma che ha partorito con il Covid mentre era in coma: il primo abbraccio con la piccola

Dopo la paura, la guarigione e ora — finalmente — l’incontro con la sua bimba, Raisha. A 40 giorni dalla nascita, Hafiza ha potuto abbracciare la figlia per la prima volta. La donna, originaria del Ba ...

Coronavirus, partorì mentre era in coma: a 40 giorni dalla nascita Hafiza abbraccia la sua bambina per la prima volta

E' diventata un simbolo della lotta al coronavirus. E' guarita dopo una lunga degenza e dopo essere diventata mamma, partorendo mentre era in coma. Ora, a 40 giorni dalla nascita della sua piccola, ha ...

Dopo la paura, la guarigione e ora — finalmente — l’incontro con la sua bimba, Raisha. A 40 giorni dalla nascita, Hafiza ha potuto abbracciare la figlia per la prima volta. La donna, originaria del Ba ...E' diventata un simbolo della lotta al coronavirus. E' guarita dopo una lunga degenza e dopo essere diventata mamma, partorendo mentre era in coma. Ora, a 40 giorni dalla nascita della sua piccola, ha ...