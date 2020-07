Focolai in Basilicata, Bardi dice basta: “Impedirò l’arrivo di altri migranti con ogni mezzo” (Di mercoledì 22 luglio 2020) ”La vicenda di questi nuovi Focolai di infezione in Basilicata ha fatto registrare la mia dura protesta nei confronti del governo. Nel caso che il ministero degli Interni volesse destinarci ulteriori arrivi di migranti extracomunitari. E laddove non si effettuassero tutti i protocolli sanitari previsti, mi vedrei costretto nei modi e nelle forme di legge ad impedire ulteriori accessi o presenze in Basilicata”. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in una relazione al Consiglio regionale dopo i 36 casi di positività al coronavirus. Sono tutti migranti bengalesi arrivati a Lampedusa l’11 luglio e trasferiti in Basilicata. Attualmente sono nelle strutture di accoglienza a Potenza e Irsina ... Leggi su secoloditalia

