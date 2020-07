Fabio Volo, matrimonio con Johanna Maggy ai titoli di coda (Di mercoledì 22 luglio 2020) La coppia si sarebbe separata appena dopo il lockdown. Nonostante ciò Fabio Volo e Johanna Maggy sono rimasti in buoni rapporti. Ecco cos’è successo Fonte Instagram – @VoloFabioEra già nell’aria, ma adesso sembra proprio che la notizia sia confermata dal numero di Chi uscito in edicola il 22 luglio 2020. Fabio Volo e la moglie Johanna Maggy hanno deciso di lasciarsi. Una conferma velata in tal senso è che nessuno dei due ha smentito la notizia. Al contrario di tanto però i due avrebbero deciso di non combattere nessuna guerra e di rimanere in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei due figli Sebastian (7 anni) e Gabriel (5 anni). ... Leggi su chenews

