F1, Minardi: “Ferrari? Unica squadra a non esser migliorata. Il problema è la macchina” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gian Carlo Minardi ha analizzato criticamente i problemi relativi alle recenti prestazioni della Ferrari, le quali hanno condizionato negativamente l’inizio del Mondiale 2020 di Formula 1. Di seguito il giudizio dell’imprenditore italiano: “È l’Unica squadra che non ha migliorato nulla rispetto allo scorso anno. Le gomme sono le stesse, era alla fine di un ciclo tecnico, allungato di un anno per colpa del Covid. Non è una catastrofe: è così e basta. Ma è una questione di macchina“. In seguito, Minardi ha offerto un’opinione su Charles Leclerc, sorprendentemente non competitivo in questi esordi stagionali, penalizzato dalla mancata competitività della SF1000: “Ha dimostrato di essere forte, di avere tanto talento, ma ... Leggi su sportface

Eurosport_IT : 'Ognuno dovrebbe mettere sul tavolo le proprie colpe. Far fuori delle teste significa perdere un altro anno'. ?????… - GianlucaParla : Campionato finito con Hamilton di un altro pianeta #SkyMotori #ferrari disastro puó anche mettere il logo Minardi quest’anno. - mdimagritt : Vedere la Mercedes che svernicia la Ferrari in quella maniera, manco fosse una Minardi anni ‘90 mi fa male fisicame… - AlexGobbo1897 : @giampdisan @ilciccio67 Giampi stiamo parlando di due competizioni differenti, cose che non avvenne invece in passa… - AlexGobbo1897 : @giampdisan @ilciccio67 Lo stesso veniva fatto anni indietro con Ferrari e Minardi. Non ricordo in quale anno, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Minardi “Ferrari