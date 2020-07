Chicago, imboscata a un funerale: 14 feriti in una sparatoria. Trump vuole schierare l’Fbi: è scontro con la sindaca dem – Video (Di mercoledì 22 luglio 2020) Spari sulla folla a Chicago, dove almeno 14 persone sono rimaste ferite in un’imboscata durante il funerale di una vittima di una sparatoria, tre sono in gravi condizioni. Famigliari e amici del defunto sono stati colpiti da una scarica di proiettili mentre uscivano da un’agenzia di pompe funebri, nell’area di South Side. A loro volta i partecipanti del funerale hanno risposto al fuoco contro un’auto nera da cui sono partiti i primi colpi. Sono almeno 60 i bossoli trovati dalla polizia alla fine della sparatoria. L’auto ha poi girato l’angolo, per essere poi abbandonata dai suoi passeggeri che sono rapidamente scappati. La polizia ha fermato un sospettato. Dallo scorso 2 luglio a Chicago almeno 336 persone sono state uccise. Una ... Leggi su open.online

