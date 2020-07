Belen Rodriguez vacanze a Ibiza con Santiago e… Antinolfi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Belen Rodriguez ha lasciato l’Italia e la costa Amalfitana dove ha trascorso qualche giorno di vacanza e dove è stata paparazzata con il suo presunto nuovo amore l’imprenditore Gianmaria Antinolfi per volare ad Ibiza. La showgirl insieme al figlio Santiago soggiornerà sull’isola alla ricerca di relax, ma soprattutto provando ad allontanarsi dai tanti rumors che circolano sulla sua vita privata. Seguita dal magazine Chi Belen è apparsa inizialmente sola con il figlio, in molti si sono chiesti dove fosse finito l’intraprendente imprenditore e se la storia con lui fosse solo un illusione creata ad arte per distrarre il gossip, ma poi Antinolfi è apparso come da copione e ha raggiunto la showgirl. Il settimanale diretto ... Leggi su quotidianpost

