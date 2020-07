Assassin's Creed Valhalla consentirà di cambiare sesso durante il gioco, ecco come (Di mercoledì 22 luglio 2020) come vi avevamo anticipatamente annunciato, all'interno di Assassin's Creed Valhalla sarà possibile cambiare il sesso di Eivor in qualsiasi momento durante il gioco. Questa feature era stata svelata dal director Darby McDevitt durante un'intervista. Ai tempi il director non era entrato nel dettaglio, ma adesso, attraverso un breve video, possiamo dare uno sguardo a come funziona questa opzione.Pubblicato all'interno dell'account Twitter "Access the Animus", questa clip ci consente di dare uno sguardo ad una nuova feature chiamata "DNA Stream Selection", che mostra le due diverse opzioni per il cambio del sesso di Eivor. Ciò consente di provare entrambe le versioni di Eivor e di scegliere ... Leggi su eurogamer

