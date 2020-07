Accuse di spaccio e tortura, arrestati sei carabinieri e sequestrata la caserma (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Procura della Repubblica di Piacenza ha emesso ordinanze di custodia cautelare per sei carabinieri e, inoltre, ha disposto il sequestro di una caserma Piacenza dove, secondo le Accuse, si sarebbero consumati una serie di reati che vanno dallo spaccio, alla tortura, fino ad arrivare all’estorsione. Una inchiesta senza precedenti che getta una lunga ombra sull’Arma dei carabinieri, anche se si dovesse trattare di un episodio isolato. LEGGI ANCHE > Stefano Cucchi: due carabinieri condannati a 12 anni per l’omicidio caserma Piacenza sequestrata: le Accuse ai militari Sarebbero almeno sei, in base a quanto si apprende in queste primi minuti dopo la diffusione della notizia, le ordinanze di custodia ... Leggi su giornalettismo

