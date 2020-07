A4 – nel pomeriggio incidenti in direzione Venezia (Di mercoledì 22 luglio 2020) Traffico piuttosto intenso, oggi, sulla A4 con una forte presenza di mezzi pesanti. Rallentamenti e qualche coda a tratti hanno caratterizzato tutta la mattinata durante la quale si sono registrati anche due incidenti. Il primo verso le sette del mattino fra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia ha visto il coinvolgimento di una vettura e una cisterna. Ferito lievemente solo l’autista della vettura, che nell’impatto si è capottata sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, personale di Autovie, polizia stradale, Vigili del fuoco e 118. L’incidente ha causato code fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia e rallentamenti per curiosi nel tratto opposto. Le code a tratti fra Latisana e San Stino verso ... Leggi su udine20

matteosalvinimi : #Salvini: I pescatori tunisini vengono a pescare nel nostro mare e in cambio fanno arrivare da noi clandestini col… - SkyArte : Ricordiamo oggi il grande attore #RobinWilliams nel giorno della sua nascita. Apprezzato per le sue interpretazioni… - amendolaenzo : Ore 6 am. Finita terza giornata #EUCO. Riprenderanno i lavori in plenaria su #QFP e #NextGenerationEU nel pomeriggi… - UffPost : RT @matteosalvinimi: #Salvini: I pescatori tunisini vengono a pescare nel nostro mare e in cambio fanno arrivare da noi clandestini col vir… - SamGibili1 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: I pescatori tunisini vengono a pescare nel nostro mare e in cambio fanno arrivare da noi clandestini col vir… -

Ultime Notizie dalla rete : nel pomeriggio Meteo, aumenta il caldo afoso e nel pomeriggio possibili temporali nelle aree interne IVG.it Amandola: torna Diamanti a Tavola. Farà coppia con la Festa del Gelato artigianale.

4' di lettura 22/07/2020 - Dopo l’edizione di Marzo annullata per covid, il 24, 25 e 26 luglio ci sarà di nuovo spazio per il Festival del tartufo nero estivo. Appuntamento anche con la Festa del Gela ...

In Vaticano consegnate tonnellate di cibo per i clochard e le famiglie di Roma rese povere dal coronavirus

Donato dalla Onlus toscana «Il Cuore si scioglie» all’Elemosineria apostolica guidata dal cardinale Krajewski, un carico di 50 quintali di beni di prima necessità a favore di chi si trova a Roma in co ...

4' di lettura 22/07/2020 - Dopo l’edizione di Marzo annullata per covid, il 24, 25 e 26 luglio ci sarà di nuovo spazio per il Festival del tartufo nero estivo. Appuntamento anche con la Festa del Gela ...Donato dalla Onlus toscana «Il Cuore si scioglie» all’Elemosineria apostolica guidata dal cardinale Krajewski, un carico di 50 quintali di beni di prima necessità a favore di chi si trova a Roma in co ...