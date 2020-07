A Piacenza la "caserma degli orrori" tra torture, estorsioni e spaccio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Federico Garau Ancora pochi i dettagli sulla vicenda: la procura della Repubblica di Piacenza indaga dal 2017 dopo le informazioni ricevute da un militare. Contestati i reati di spaccio di droga, lesioni, estorsione e tortura Un'inchiesta a dir poco sconcertante quella che riguarda una caserma dei carabinieri di Piacenza, finita sotto sequestro a seguito dell'indagine condotta dalla procura della Repubblica, che contesta i reati di spaccio di droga, lesioni, estorsione e tortura. Le attività illecite, come riportato dal "Corriere", andavano avanti dal 2017, ed a finire nel mirino è la caserma Levante di via Caccialupo. Sei militari si trovano già in stato di fermo, come disposto dall'autorità giudiziaria competente. Si tratta della prima volta che ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Ansa : A Piacenza sequestrata una caserma dei carabinieri e almeno sei militari arrestati. I reati contestati sono spaccio… - Agenzia_Ansa : #Piacenza Il capo della Procura Pradella: 'In caserma nulla di lecito. Faccio fatica a definirli carabinieri' VIDEO… - fanpage : #Piacenza Un'inchiesta senza precedenti che ha portato anche al sequestro della Caserma. Accuse gravissime contro 6… - aureliomancuso : Un’intera caserma dei #Carabinieri a #Piacenza indagata, dieci agenti arrestati, le accuse parlano di fermi illegal… - ofresialee : RT @Agenzia_Ansa: #Piacenza Il capo della Procura Pradella: 'In caserma nulla di lecito. Faccio fatica a definirli carabinieri' VIDEO #ANSA… -