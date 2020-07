A 12 anni cade in un pozzo e muore: giocava alla caccia al tesoro al centro estivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tragedia a Gorizia. Questa è la storia di Stefano, un bambino di 12 anni. La sua vita spegne precocemente, cadendo nel pozzo del parco Coronini Cromberg. Circa trenta i metri di profondità dal piano campagna e per Stefano nulla da fare. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e rimangono da accertare le cause dell’incidente. Il parco Coronini Cromberg è situato lungo viale XX settembre, nel cuore della città di Gorizia. Nei pressi di un palazzo, quel pozzo, ricavato artificialmente a ridosso di un palazzo cittadino e profondo circa 50 metri. Stefano si trovava in visita al parco in compagnia degli animatori del centro estivo e durante un gioco, probabilmente una caccia al tesoro, Stefano si ... Leggi su caffeinamagazine

