Viaggi di nozze e "O famo strano": ecco com'è nata la battuta del film (Di martedì 21 luglio 2020) Non molti conoscono le origini della celebre battuta "O famo strano" presente in Viagi di nozze, uno dei film di Carlo Verdone più amati dal pubblico. La celebre battuta "O famo strano", presente in Viaggi di nozze, nacque negli anni novanta: Carlo Verdone un giorno, per caso, sentì un ragazzo pronunciare la frase "me sento strano" e da lì trasse ispirazione per creare una delle frasi fatte più famose di sempre. Un piccolo riadattamento da parte del leggendario attore e regista romano ha fatto sì che quel modo di dire diventasse un vero e proprio tormentone che riecheggia da decenni in tutte le camere da letto d'Italia. Molti fan del ... Leggi su movieplayer

ilgiornale : Non tutti sanno del grave problema di Verdone - eleoteque : Per me Viaggi Di Nozze insieme a Il Ciclone due dei migliori film nella storia che non smetteranno mai di farmi rid… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Viaggi di nozze e 'O famo strano': ecco com'è nata la battuta del film - salvatorecarb20 : @GloriaVeronesi 'Sorella mia' io, si fa per dire, mi seguo per l'ennesima volta: Viaggi di nozze. - Brasnowsky : Viaggi di Nozze su #rete4 e a me tocca lavorà -