Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2020 ore 20:30 (Di martedì 21 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 21 LUGLIO 2020 ORE 20:15 FEDERICO DI LERNIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA. PIU A NORD SEMPRE SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE EUR ANCHE SULL’AURELIA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA ARANOVA E FONTANILE DI MEZZALUNA IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA FLAMINIA SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO PIU’ A NORD, SULLA CASSIA, DOVE SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA; E ... Leggi su romadailynews

