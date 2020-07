Unisa, aperte le iscrizioni per Lidit: magistrale italo-tedeca (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono ufficialmente aperte le selezioni per 20 posti al Corso di Laurea magistrale in Linguistica e didattica dell’italiano nel contesto internazionale (Lidit). Il corso di laurea, che rientra nella classe LM-14, è un percorso di studio binazionale, erogato completamente in italiano, che prevede il primo anno presso l’ateneo di salernitano di Fisciano ed il secondo anno presso l’Universität des Saarlandes a Saarbrücken, in Germania. Con solo quattro anni di vita, il giovane percorso di studi magistrali è già uno dei punti di riferimento, nel panorama nazionale ed internazionale, per la formazione della futura classe docente di italiano e di italiano a stranieri. Il master internazionale ha di recente riscosso l’ennesimo successo grazie ... Leggi su anteprima24

irpinia24 : #unisa-aperte-le-#iscrizioni-per-#lidit-la-#magistrale-italo-tedesca-specializzata-nella-#formazione-di-#docenti/ - ocpg_unisa : #Call| Il Mare dentro è la rassegna d'arte contemporanea a cura di Flavia Motolese e Mario Napoli, che si svolgerà… - ocpg_unisa : #Formazione | Aperte le selezioni per il progetto GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO promosso, nell'ambit… -

Ultime Notizie dalla rete : Unisa aperte Unisa: aperte le iscrizioni per Lidit, la magistrale italo-tedesca specializzata nella formazione di docenti Irpinia24 Unisa: aperte le iscrizioni per Lidit, la magistrale italo-tedesca specializzata nella formazione di docenti

Sono ufficialmente aperte le selezioni per 20 posti al Corso di Laurea Magistrale in Linguistica e didattica dell’italiano nel contesto internazionale (Lidit). Il corso di laurea, che rientra nella cl ...

Unisa, al via le prime sedute di laurea in presenza: il saluto del Rettore

Ad aprire il calendario le sedute dei Dipartimenti DIIN (Dip. Ingegneria Industriale) e DISUFF (Dipartimento di Scienze umane, Filosofiche e della Formazione), che hanno ospitato i propri laureandi ...

Sono ufficialmente aperte le selezioni per 20 posti al Corso di Laurea Magistrale in Linguistica e didattica dell’italiano nel contesto internazionale (Lidit). Il corso di laurea, che rientra nella cl ...Ad aprire il calendario le sedute dei Dipartimenti DIIN (Dip. Ingegneria Industriale) e DISUFF (Dipartimento di Scienze umane, Filosofiche e della Formazione), che hanno ospitato i propri laureandi ...