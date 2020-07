Un terzino scuola Inter…Salerno permettendo (Di martedì 21 luglio 2020) Per il momento il Vicenza non compra, quasi, nulla. In compensi sta sfoltendo i ranghi. Gli ultimi a salutare la città sono stati Albertazzi, Arma e Davide Bianchi. Il mercato è silenzioso come Corso ... Leggi su vicenzatoday

spezianews : Il terzino scuola Roma è una costante minaccia per la retroguardia lagunare. Ha energie sino alla fine e propizia m… - enricolazzeri : Il terzino scuola Roma è una costante minaccia per la retroguardia lagunare. Ha energie sino alla fine e propizia m… - CivaleUmberto : RT @kravotz: Deyovaisio #zeefuik, terzino destro del 98 del groningen ma scuola ajax Un toro, durissimo in fase difensiva, potenza fisica e… - kravotz : Deyovaisio #zeefuik, terzino destro del 98 del groningen ma scuola ajax Un toro, durissimo in fase difensiva, poten… -

Ultime Notizie dalla rete : terzino scuola Un terzino scuola Inter…Salerno permettendo VicenzaToday Paura per Tendi operato alla testa

Ore d’ansia per Alessio Tendi, 67 anni, ex terzino della Fiorentina degli anni Ottanta e attuale istruttore alla scuola calcio della Settignanese. Tendi la scorsa notte è rimasto vittima di un malore ...

Paura per Tendi, ex terzino della Fiorentina: ha avuto un malore in casa

Ore d'ansia per Alessio Tendi, 67 anni, ex terzino della Fiorentina degli anni Ottanta e attuale istruttore alla scuola calcio della Settignanese. Tendi la scorsa notte è rimasto vittima di un malore ...

Ore d’ansia per Alessio Tendi, 67 anni, ex terzino della Fiorentina degli anni Ottanta e attuale istruttore alla scuola calcio della Settignanese. Tendi la scorsa notte è rimasto vittima di un malore ...Ore d'ansia per Alessio Tendi, 67 anni, ex terzino della Fiorentina degli anni Ottanta e attuale istruttore alla scuola calcio della Settignanese. Tendi la scorsa notte è rimasto vittima di un malore ...