Sprofondo Ferrari | Elkann pronto a cambiare tutto | ora rischia Binotto

Non salta nessuno: non adesso almeno, pur non mancando le buone ragioni. Nella SF1000 s’annidano magagne piuttosto serie, ed è evidente che qualcuno a Maranello ne porti responsabilità. Il problema è ...

Binotto, niente rivoluzioni in Ferrari "Chi taglia teste non va più forte"

di Leo Turrini Sprofondo Rosso. I pesciolini (sempre Rossi) nuotano ancora tutti nello stesso acquario. Il giorno dopo la disfatta di Budapest, dentro e fuori la Ferrari le voci si rincorrono. Ma da M ...

