Sant’Antimo piange Enzo, morto per un infarto dopo un intervento: aveva 29 anni (Di martedì 21 luglio 2020) Lutto nella città di Sant’Antimo. VincEnzo De Biase, 29 anni, non ce l’ha fatta: il giovane è stato colpito da un infarto mentre si sottoponeva ad un intervento delicato in ospedale. Il ragazzo era molto conosciuto in città e la sua scomparsa getta nello sconforto amici e parenti. Il 29enne è spirato stamattina, a seguito di … L'articolo Sant’Antimo piange Enzo, morto per un infarto dopo un intervento: aveva 29 anni Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

