Sanità privata in campo per ridurre le liste d’attesa (Di martedì 21 luglio 2020) Le strutture della componente di diritto privato del Servizio Sanitario Nazionale sarebbero in grado, da subito, di incrementare i ricoveri da un minimo del +40% a un massimo del +60%, e le prestazioni di carattere ambulatoriale da un minino del +45% a un massimo del +90% rispetto agli attuali livelli di erogazione. Ne parla all’Italpress la presidente dell’Aiop, Barbara Cittadini. sfe/sat/mrv/red L'articolo Sanità privata in campo per ridurre le liste d’attesa proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

