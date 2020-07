Salvini: “Recovery Fund? L’Italia è in pericolo per colpa di questo governo” (Di martedì 21 luglio 2020) “questo governo mette in pericolo l’Italia” ha tuonato il leader della Lega Matteo Salvini, che non ha assolutamente gradito l’operato di Conte, capace di ottenere 209 miliardi a Bruxelles. “I primi fondi del Recovery Fund li vedremo solamente nel 2021, nel frattempo però il governo è pronto a mettere in difficoltà le imprese italiane con la Plastic Tax. Abbiamo semplicemente ricevuto indietro una piccolissima parte dei tanti soldi che diamo all’Unione Europea“. Leggi su sportface

