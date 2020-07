Prosit, un’app per valutare la propria salute mentale (Di martedì 21 luglio 2020) Prosit è una formula augurale usata durante i brindisi, proveniente dal latino col significato di “sia utile, faccia bene, giovi” e questo è anche quanto si augurano i ricercatori della Dalhousie University di Halifax, in Canada, che hanno chiamato così un’app che dovrebbe aiutare a comprendere lo stato di salute psicologica dei giovani. Prosit in questo caso è un acronimo che si scioglie come ” Predicting Risks and Outcomes of Social InTeractions”, ovvero predire i rischi e i risultati delle interazioni sociali. L’app infatti si propone di analizzare determinati elementi che possano aiutare i ricercatori a comprendere meglio lo stato mentale in cui si trova l’utilizzatore, attraverso l’analisi delle sue interazioni familiari e sociali. Ma come ... Leggi su ilfattoquotidiano

