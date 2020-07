Pronostici Serie A, i consigli di CalcioWeb: la Lazio torna al successo, Lecce-Brescia è più da Over (Di martedì 21 luglio 2020) Pronostici Serie A – Si torna in campo per la 35esima giornata del campionato di Serie A, la stagione ormai è nella fase finale e sono in arrivo altri verdetti ufficiali dopo la retrocessione della Spal. Nel primo match in campo l’Atalanta, la squadra di Gasperini dovrà vedersela con un osso duro come il Bologna, in serata la sfida tra Sassuolo e Milan, due compagini che stanno attraversando un momento entusiasmante di forma. Mercoledì il piatto ricco, trasferta per il Napoli contro il Parma e della Roma contro la Spal. L’Inter in casa affronta la Fiorentina, fondamentali sfide per la salvezza: Lecce-Brescia e Sampdoria-Genoa. Giovedì chiudono Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Pronostici ... Leggi su calcioweb.eu

infobetting : Reggio Audace-Bari (Serie C, mercoledì 20:45): formazioni, quote, pronostici - CalcioFinanza : Inter-Fiorentina e il derby della Lanterna: i pronostici di #Invictus per la 35ª giornata di #SerieA… - MomentiCalcio : I nostri #pronostici per la 35ª giornata di #SerieA - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione Pronostici Serie A di Invictus: 35ª giornata: Anche per la trentacinquesima giornata… - scommesseperfet : Presentiamo ora il materiale del 21-22/07/2020 Prono 'Standard 13' del 21-22/07/2020 di -