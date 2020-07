"Porto in scena l'Orfeo perché è l'origine del nostro melodramma" - (Di martedì 21 luglio 2020) Paolo Scotti Il regista apre il Festival di Spoleto con un grande classico barocco: "Ha il sapore della ripartenza" Il tempo delle sfide non invecchia mai. Ed è con l'audacia della giovinezza che Pier Luigi Pizzi, alla bella età di 90 anni, ha accettato la più inattesa delle prove. Inaugurare il Festival di Spoleto con una regia dell'Orfeo di Monteverdi limitata (o piuttosto esaltata?) dalle regole anti-covid. Maestro ineguagliabile di stile e bellezza, più attivo e creativo che mai, il decano dei grandi registi lirici non ha dubbi. Questa sfida può essere vinta. Maestro: come avete deciso di andare avanti e debuttare, nonostante tutto, il prossimo 20 agosto? «Inizialmente avremmo dovuto inaugurare con l'Orfeo monteverdiano nella rilettura di Luciano Berio, che già affrontai nell'84 a ... Leggi su ilgiornale

Ila185 : Quella cazzo di scena me la porto nella tomba Per dire che ho pianto più per questo finale che per the untamed. Sono a pezzi - Corriere : Marco Bocci: «Porto in scena la mia malattia, l’herpes al cervello» - francobus100 : Marco Bocci: «Porto in scena la mia malattia, l’herpes al cervello» - lillydessi : Marco Bocci: «Porto in scena la mia malattia, l’herpes al cervello» - Corriere della Sera - chanvndIerbong : Non riesco a superare la scena al porto -

Ultime Notizie dalla rete : Porto scena "Porto in scena l'Orfeo perché è l'origine del nostro melodramma" il Giornale Natale in Casa Cupiello, Sergio Castellitto protagonista della commedia di Eduardo

La RAI produrrà una nuova versione di Natale in Casa Cupiello diretta da Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto nel ruolo di Luca Cupiello, già interpretato da Eduardo De Filippo. NOTIZIA di PATRIZ ...

GP Budapest: Hamilton vince da dominatore, Vettel sesto a un giro

Dopo un avvio di campionato incerto nel primo GP di Austria, dal secondo Gran Premio della Stiria fino a quello ungherese Lewis Hamilton ha letteralmente dominato. Ed ora, grazie allo spettacolo messo ...

La RAI produrrà una nuova versione di Natale in Casa Cupiello diretta da Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto nel ruolo di Luca Cupiello, già interpretato da Eduardo De Filippo. NOTIZIA di PATRIZ ...Dopo un avvio di campionato incerto nel primo GP di Austria, dal secondo Gran Premio della Stiria fino a quello ungherese Lewis Hamilton ha letteralmente dominato. Ed ora, grazie allo spettacolo messo ...