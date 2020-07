Million Day, estrazioni di Oggi martedì 21 luglio 2020: numeri vincenti (Di martedì 21 luglio 2020) Come ogni giorno, anche Oggi martedì 21 luglio 2020 è avvenuta l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day. A differenza di altri giochi, il Million Day sembra piacere alla dea bendata. Da febbraio 2018 sono 110 infatti coloro che hanno vinto il montepremi più alto, di 1 milione di euro. Per chi si fosse perso l’estrazione Million Day di ieri, lunedì 20 luglio 2020, i numeri vincenti non hanno regalato ancora il milione. Ecco i numeri vincenti dell’estrazione Million Day di Oggi martedì 21 luglio. I numeri ... Leggi su quifinanza

italiaserait : Million Day 21 luglio 2020: numeri vincenti dell’estrazione di oggi - zazoomblog : Estrazione Million Day 21 luglio 2020: diretta oggi numeri - #Estrazione #Million #luglio #2020: - CorriereCitta : #MillionDay 21 luglio 2020: i numeri vincenti dell’estrazione di martedì - CasilinaNews : Million Day, estrazione numeri vincenti di oggi martedì 21 luglio 2020 - leggoit : #million day, i numeri vincenti di martedì 21 luglio 2020 -