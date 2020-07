Milan, salta Rangnick: Pioli confermato (Di martedì 21 luglio 2020) Niente Ralf Rangnick per il Milan, come svelato dalla rivista tedesca Kicker: dalla Germania è arrivata infatti la voce di una conferma per Stefano Pioli sulla panchina del club rossonero, poi ufficializzata dalla società Milanese. Dopo i mesi di trattativa con l’ad rossonero Gazidis, è così saltato l’affare: il manager tedesco voleva avere voce in capitolo … L'articolo Milan, salta Rangnick: Pioli confermato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

