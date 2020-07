Milan, la bomba dall’estero: “Rangnick non sarà il prossimo allenatore rossonero” (Di martedì 21 luglio 2020) Clamorosa bomba lanciata dalla rivista tedesca ‘Kicker’: Ralf Rangnick non sarà il nuovo allenatore del Milan. Secondo le voci che rimbalzano dalla Germania, le recenti prestazioni dei rossoneri avrebbero convinto Gazidis a puntare su Stefano Pioli come allenatore per la prossima stagione. Rangnick, attratto dall’idea di poter svolgere il doppio ruolo di tecnico e direttore sportivo al Milan, ha visto così chiudersi questa possibilità e starebbe trattando il rinnovo con il Lipsia. Qualora la notizia venisse confermata nei prossimo giorni sarebbe una sorpresa visto quanto trapelato negli ultimi mesi.L'articolo Milan, la bomba dall’estero: “Rangnick non sarà il prossimo ... Leggi su calcioweb.eu

Invece, a sorpresa, l'affare è saltato: Ralf Rangnick non sarà l'allenatore del Milan nella prossima stagione. Ne è sicuro il tedesco Kicker secondo cui, appunto, il manager tedesco è pronto a ...

Higuain lascerà la Juventus: chi sono i possibili acquirenti?

Quando, nell’estate del 2016, Gonzalo Higuain si trasferì alla Juventus, scoppiò una vera e propria bomba nel calcio italiano. I bianconeri si dimostravano di gran lunga la società più forte e potente ...

