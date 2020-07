Milan, clamoroso dietrofront: Pioli rimane, Rangnick non arriva più (Di martedì 21 luglio 2020) Milan, clamoroso dietrofront: Pioli rimane allenatore dei rossoneri per altri due anni, Rangnick non arriva più. E’ la notizia di questi minuti che lascia tutto il mondo del calcio senza parole. Dalla Germania arrivano voci sempre più insistenti confermate da Beppe Di Stefano in diretta su Sky Sport durante la partita Sassuolo-Milan. Leggi anche –> … L'articolo Milan, clamoroso dietrofront: Pioli rimane, Rangnick non arriva più è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

