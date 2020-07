Migranti, Alarm Phone: “120 migranti in difficoltà, il gommone si sta sgonfiando” (Di mercoledì 22 luglio 2020) migranti in difficoltà al largo della Libia. Alarm Phone: “Salvateli, il gommone si sta sgonfiando”. ROMA – migranti in difficoltà al largo della Libia. L’allarme è stato lanciato da Alarm Phone dopo la segnalazione arrivata da Sea Watch. Secondo le prime indicazioni date e riportate da La Repubblica, il gommone con 120 profughi a bordo sarebbe in avaria con uno dei tubolari che si starebbe sgonfiando. A bordo dell’imbarcazione anche 24 minori con tutti i migranti che sono senza giubbotto di salvataggio. Le autorità maltesi sono state avvisate anche se fino a questo momento nessuno è andato a soccorrere i ... Leggi su newsmondo

andreapurgatori : SALVIAMOLI! Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando'… - fanpage : Alarm Phone: “120 migranti a bordo di un gommone che si sta sgonfiando. Ue si limita a guardare”” - MoonLuchy : Portateli a casa vostra. Poi bombardate @alarm_phone che è solo il centralino ufficiale degli scafisti. Gommone a… - ilmessaggeroit : #migranti, gommone in avaria con 120 a bordo. Appello di Alarm Phone: «Salvateli» - LittleMel92 : RT @andreapurgatori: SALVIAMOLI! Sos da Alarm Phone per 120 migranti alla deriva: 'Salvateli, il gommone si sta sgonfiando' -