Lotta all’Ndrangheta tra Calabria e Svizzera: il risultato è sorprendente (Di martedì 21 luglio 2020) In corso di esecuzione in Italia e in Svizzera 75 arresti, complessivamente indagati 158 soggetti, eseguiti sequestri per 169 milioni di euro. Un’operazione mastodontica tra Berna e Catanzaro ha portato all’arresto di 75 persone, coinvolte, a vario titolo, nell’Ndrangheta. Complessivamente gli indagati sono 158, ai quali sono contestati i reati di associazione mafiosa, associazione dedita al … L'articolo Lotta all’Ndrangheta tra Calabria e Svizzera: il risultato è sorprendente proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Lotta all’Ndrangheta Laschet: “L’Italia usi il Recovery Fund per fare le riforme” La Repubblica