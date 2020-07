In cattedra diplomati e laureandi ma con quale formazione? (Di mercoledì 22 luglio 2020) La ministra della Scuola e dell’Istruzione proclama che i laureandi verranno immessi come docenti nelle scuole e la sua dichiarazione di carattere emergenziale riecheggia l’arruolamento da tempi di guerra. A dire il vero, destano non poche perplessità la tempistica e le modalità di comunicazione. La scelta viene pronunciata in tv e inevitabile ne segue un’onda di opinioni, ma anche preoccupazioni, apprensioni, ansie per una scuola dal futuro prossimo incerto e nebbioso. Forse sarebbe meglio esporre tali questioni in apposite conferenze … Continua L'articolo In cattedra diplomati e laureandi ma con quale formazione? proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Supplenti non laureati alle materne e alle elementari. Corsa contro il tempo per l’acquisto dei banchi intelligenti anti Covid. Sono sempre giornate concitate per la scuola. Il ministro Lucia Azzolina ...

