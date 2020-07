Il Milan batte il Sassuolo, sorpassa la Roma e si tiene Pioli: addio Rangnick (Di martedì 21 luglio 2020) Il Milan non smette di vincere e decide di andare avanti con Stefano Pioli. Nella serata in cui arriva la vittoria per 2-1 sul campo del Sassuolo, con doppietta di Ibra che firma il momentaneo sorpasso sulla Roma al quinto posto, arriva contemporaneamente la notizia a sorpresa dalla Germania: niente Rangnick, il guru del Lipsia bloccato da tempo dai rossoneri, resterà l'attuale tecnico che rinnova il suo contratto per altre due stagioni. «Il Milan e Ralf Rangnick hanno raggiunto un accordo che non è il momento giusto per una collaborazione». Lo ha detto Marc Kosicke, consigliere di Ralf Rangnick, commentando con la stampa tedesca l'indiscrezione di Kicker secondo cui sarebbe sfumato l'approdo del ... Leggi su iltempo

