Il governo continua a terrorizzarci: “un nuovo lockdown non è impossibile” (Di martedì 21 luglio 2020) Sempre meno decessi, diminuiscono anche i contagi, eppure il governo continua a parlare di un nuovo lockdown se le cose dovessero peggiorare. Bassetti non ci sta. Bassetti e SperanzaIl numero dei contagi non sale drasticamente come molti temevano, anzi scende. E sempre meno persone muoiono di coronavirus, ammesso che davvero sia il Covid ad ucciderle dal momento che i dati del Ministero della Salute sono top secret. Eppure il governo continua a terrorizzarci con frasi tipo: “un nuovo lockdown non è impossibile”, a dirlo proprio il titolare del ministero, Roberto Speranza. A suo dire, a mettere in pericolo l’Italia sono per lo più casi d’importazione che nel nostro Paese trovano ... Leggi su chenews

matteosalvinimi : ??”CONTINUA L’INVASIONE SU LAMPEDUSA, GOVERNO INCAPACE”. Poco fa altri 150 clandestini sulle coste italiane, mentre… - matteosalvinimi : Il governo blocca i voli da alcuni Paesi “a rischio Covid” ma continua a far sbarcare migliaia di clandestini, molt… - carlaruocco1 : Dopo un lungo negoziato notturno su #Autostrade durato sei ore, la famiglia #Benetton ha ceduto alle condizioni imp… - Piercar19398823 : RT @GiorgiaMeloni: Italiani chiusi in casa per mesi, niente scuola, migliaia di imprese a rischio, eppure il governo continua a farsi prend… - AdrianoLogi : RT @GiorgiaMeloni: Italiani chiusi in casa per mesi, niente scuola, migliaia di imprese a rischio, eppure il governo continua a farsi prend… -

Cara Italia, non c'è da stare allegri. Il professor Massimo Cacciari svolge da tempo il ruolo di Cassandra del Paese ma le sue profezie non si devono a percezioni extrasensoriali. Il risultato disastr ...

Più soldi, il governo canta vittoria Ma non c’è un piano per spenderli

Nel mondo giallorosso l’attenzione si sta spostando da Bruxelles a ciò che accadrà nella Capitale quando arriveranno i soldi. In particolare, su contenuti e tempi del piano di riforma nazionale. È ver ...

