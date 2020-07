Il focolaio nel quartiere di De Luca a Salerno (Di martedì 21 luglio 2020) C’è un focolaio di Coronavirus SARS-COV-2 nel quartiere Carmine di Salerno, dove tra i poco più di cinquemila residenti c’è anche il presidente della Campania Vincenzo De Luca. Come abbiamo raccontato, tutto è partito da una serie di contagi sospetti tra cui il titolare di un bar, poi l’impiegata della banca appena di fianco. E poi, ancora, i due amici del barista, un’intera famiglia di pasticcieri, un commerciante e una coppia di coniugi. In totale 12 positivi in meno di una settimana e in meno di un chilometro quadrato. Il focolaio nel quartiere di De Luca a Salerno Il Mattino scrive che nei bollettini quotidiani dell’Unità regionale di crisi ... Leggi su nextquotidiano

fanpage : Cinque nuovi casi al ristorante di Savona, #focolaio di #Covid19 - clikservernet : Il focolaio nel quartiere di De Luca a Salerno - Noovyis : (Il focolaio nel quartiere di De Luca a Salerno) Playhitmusic - - magazine24it : Coronavirus – Focolaio nel savonese, operaio di Cairo positivo: 20 in isolamento - infoitinterno : Covid-19, bollettino 18 luglio. Italia, focolaio nel Lazio -