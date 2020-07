Forgione ai saluti con il Molinara: trattativa per una nuova, ambiziosa panchina (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi dividono le strade di Mino Forgione ed il Molinara. Il tecnico di Pietrelcina ha comunicato qualche giorno fa la decisione di non proseguire l’avventura con la compagine presieduta da Giuseppe Girolamo. Una decisione sofferta e non poteva essere diversamente visti i rapporti con tutta la piazza dopo un anno e mezzo di ottimi risultati senza però la ciliegina finale che per quanto visto in campo il Molinara avrebbe meritato. Tra persone perbene e corrette è stato più facile dirsi addio: finisce un rapporto sportivo ma resterà solida l’amicizia tra Forgione e Girolamo. Sul tecnico hanno messo gli occhi diverse squadre ma una sembra la favorita per avvalersi delle sue direttive dalla panca: l’Apice al momento pare abbia proposto il ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Forgione saluti Mino Forgione ai saluti con il Molinara: possibile una nuova, ambiziosa panchina anteprima24.it MONDOVI'/ In mongolfiera da quando ha 3 anni: Giorgio Bogliaccino ora alla guida dell'Aeroclub

CUNEO CRONACA - Cambio ai vertici dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. I soci dell’Aeroclub si sono riuniti in assemblea dopo i lunghi mesi del lockdown, finalmente “in presenza” nella sua sede e nel ...

Giorgio Bogliaccino è il nuovo presidente dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì

Cambio ai vertici dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. I soci dell’Aeroclub si sono riuniti in Assemblea la sera di mercoledì 15 luglio – dopo i lunghi mesi del lockdown, finalmente “in presenza” nel ...

CUNEO CRONACA - Cambio ai vertici dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. I soci dell’Aeroclub si sono riuniti in assemblea dopo i lunghi mesi del lockdown, finalmente “in presenza” nella sua sede e nel ...Cambio ai vertici dell’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì. I soci dell’Aeroclub si sono riuniti in Assemblea la sera di mercoledì 15 luglio – dopo i lunghi mesi del lockdown, finalmente “in presenza” nel ...