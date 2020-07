E' un grande Milan. Pioli liquida la pratica Sassuolo e si guadagna la conferma (Di martedì 21 luglio 2020) Voci incontrollate nel corso della sfida tra Sassuolo e Milan: Stefano Pioli resterà in rossonero, Rangnick-Milan salta. Durante la sfida i ragazzi di Pioli dimostrano di seguire ed eseguire alla perfezione le richieste del tecnico parmigiano. Rossoneri in campo al Mapei Stadium con il 4-2-3-1 con Conti terzino destro al posto di Calabria. Nel Sassuolo di De Zerbi ancora diversi cambi. Fuori Djuricic e Boga, dentro Haraslin e il giovane Raspadori. Succede tutto nel primo tempo. Il Milan appare... Leggi su 90min

Pioli, confermato e vincente, viaggia da Champions Queste le pagelle del Sassuolo dopo la sconfitta per 1-2 con il Milan nell’anticipo della 35ª ... 5 Locatelli Non una grande serata contro la sua ex ...L'attaccante svedese del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha dichiarato a Sky dopo l'anticipo di campionato vinto 2-1 sul campo del Sassuolo: "Abbiamo vinto una partit ...